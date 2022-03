Salento, incendio distrugge garage: salvati due gatti rimasti intrappolati tra le fiamme

SOLETO - Un incendio divampa in un garage di Soleto, nel Salento, all'interno sono rimasti bloccati due gattini prontamente salvati dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Il capannone è andato totalmente distrutto. Ecco le immagini. Il rogo si è formato nel primo pomeriggio di oggi in una zona di campagna non lontana dalla strada che collega Galatina a Soleto, per la precisione in località Masseria Cavoti. Sul posto si sono recati una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, due supporti provenienti dalla sede centrale, protezione civile di Soleto e polizia locale. Sono in corso gli accertamenti sulle cause. Forse tutto sarebbe nato da un cortocircuito.