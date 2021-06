Lecce, sopralluogo alla statua di Sant'Oronzo in vista del restauro

Lecce - Sopralluogo di Soprintendenza e Comune per valutare i danni alla statua di Sant'Oronzo. Questa mattina i tecnici si sono ritrovati a Porta Rudiae e, con l'ausilio di un carrello elevatore, sono arrivati fino alla sommità della porta, per valutare i danni provocati dal fulmine che ha colpito il volto, il busto e il braccio destro benedicente del santo.

La statua, lo ricordiamo, è stata colpita da un fulmine il 7 giugno scorso, durante un temporale. In quell'occasione vennero recuperati i frammenti caduti al suolo. Adesso quei resti, inizialmente presi in consegna dai vigili urbani, sono in attesa del restauro.

I passi successivi saranno la valutazione del danno da parte della Soprintendenza e poi la sua quantificazione. Al restauro della statua dovrebbe contribuire economicamente anche l'imprenditore Antonio Quarta, che ha già manifestato questa volontà. La piazza antistante la porta è intitolata al padre Gaetano Quarta.