Scirocco, danni e disagi a Porto Cesareo: «Rivissuto incubo mareggiata 2019»

Nelle scorse ore il forte vento di scirocco ha causato disagi e danni anche sul lungomare di Porto Cesareo (Le). Alcuni piccoli natanti sono andati a picco, ma per fortuna non si sono registrati danni gravi e nessuno è rimasto ferito.

«Abbiamo avuto timore - spiega la sindaca Silvia Tarantino -, di rivivere i disagi e la paura della mareggiata di novembre 2019, rimasta nei nostri ricordi com'è rimasta la ferita al territorio, non ancora rimarginata. Per fortuna gli interventi effettuati nel porticciolo insieme alla Capitaneria di Porto, a seguito di quell'evento calamitoso, con il recupero di decine e decine di corpi morti, ha evitato che in queste ore si registrassero danni maggiori».