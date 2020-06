Spiagge pulite, accoglienti e sostenibili: ecco le 12 località in Puglia premiate con le «5 Vele» di Legambiente

Nell'estate 2020 si confermano 12 i comprensori turistici pugliesi premiati con le 5 Vele di Guida Blu, riconoscimento assegnato da Legambiente e Touring Club Italiano alle località marine lacustri più belle, pulite e funzionali. L'elenco delle località premiate è il seguente: Parco degli Ulivi - Fasano, Alto Salento Jonico - Nardò, Parco degli Ulivi - Ostuni, Alto Salento Jonico - Racale, Alto Salento Adriatico - Otranto, Alto Salento Adriatico - Vernole (Le), Parco degli Ulivi - Monopoli, Parco degli Ulivi - Carovigno, Alto Salento Jonico - Gallipoli, Alto Salento Adriatico - Melendugno, Alto Salento Jonico - Porto Cesareo, Parco degli Ulivi - Polignano a Mare. L'elenco completo si può consultare a questo link

QUI OTRANTO - Il Comune di Otranto, in particolare, è stato premiato perché ha approvato di recente il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e proposto due progetti di pista ciclabile, a nord e a sud della città. Gli amministratori otrantini hanno sempre a cuore l’ambiente e, durante tutto l’anno, promuovono una serie di iniziative volte alla sua salvaguardia e alla sensibilizzazione, grazie a un Assessorato all’Ambiente particolarmente attivo e attento, rappresentato dall’Ass. Mimina De Donno. Il Sindaco Pierpaolo Cariddi ha accolto con entusiasmo questa riconferma: “Si premia con l’ennesimo riconoscimento la politica virtuosa di un intero territorio (amministrazione, cittadini, operatori) che continua a tutelare prima e trasformare poi in attrattori culturali e turistici le sue maggiori valenze.

La nostra attenzione alla qualità del mare, al recupero dei nostri monumenti, alla fruizione rispettosa dei nostri siti naturalistici regala, anno dopo anno, contesti che migliorano la qualità della vita dei cittadini e nel contempo offrono ai nostri ospiti “nuove esperienze” che permettono loro di “vivere” il nostro territorio e non limitarsi semplicemente a visitarlo. Tutto ciò è di fondamentale importanza per l’ambiente in cui viviamo ma anche per la nostra economia che sempre più si poggia sul settore del turismo, cercando di offrire “sensazioni” per vincere la concorrenza di altre località.»

QUI PORTO CESAREO - Acque cristalline, spiagge a misura di bambino, stabilimenti attrezzati, servizi adeguati, pulizia straordinaria della costa con la rimozione di diversi quintali di "beach litter", premio "Comune Riciclone" Legambiente Puglia con il 65% della raccolta differenziata, realizzazione di un ecocentro blu per lo stoccaggio di rifiuti marini, contrasto all'ormeggio abusivo in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Gallipoli e l'Area Marina Protetta, valorizzazione delle torri costiere di Torre Lapillo e Torre Chianca, della Riserva Regionale e del Museo di biologia Marina "Pietro Parenzan". Ed ancora, percorsi naturalistici come quello in località "La Strea", illuminazione a basso consumo del borgo marinaro e vivibilità del territorio attraverso una serie di servizi pensati e garantiti nel tempo. Tutto ciò e non solo ha portato Porto Cesareo ad avere due importanti riconoscimenti: la "Bandiera Verde" che premia le migliori spiagge per bambini, segnalate sia per le acque basse e pulite, per la fruibilità e per i servizi offerti, che ritireremo ad Alba Adriatica a fine mesee, in queste ore, le ambite "5 vele" di Legambiente, conseguite anche lo scorso anno, che permetterà di essere inseriti nella guida "Vacanze Italiane" all'insegna del turismo di prossimità.

"Bandiera Verde e 5 Vele - commenta il sindaco bravo Salvatore Albano -, sono dei premi ambiti che dimostrano che la strada tracciata in questi anni è quella giusta. Questo ci darà lo stimolo per perseguire nuovi obiettivi che migliorino lo stato del nostro territorio, la vita dei nostri concittadini e di chi vorrà trascorrere un periodo di vacanza con noi".