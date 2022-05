Andria, le foto della maison Gucci nel centro storico della città

ANDRIA - Tra le ricadute sul territorio, portare dalla sfilata-evento di Gucci c'è anche lo shooting fotografico che la maison ha organizzato oggi pomeriggio nel centro storico della città. Questa volta, la protagonista è stata proprio la città di Andria con il suo borgo antico e non più Castel del Monte. Cinque modelle e modelli si sono alternati negli scatti fotografici in scorci suggestivi della parte antica della città, che riprodurranno Andria in giro per il mondo. La biblioteca comunale si è trasformata per qualche ora in un grande camerino, dove sono stati preparati gli artisti della passerella. La prima location scelta è stata quella del portale monumentale della chiesa di Sant'Agostino. A seguire, gli interni del Palazzo ducale, ed ancora il chiostro di San Francesco, annesso a Palazzo San Francesco che ospita il Comune. Una macchina organizzativa che ha coinvolto stylist, parrucchieri, truccatori e fotografi in giro per il centro storico, attirando la curiosità di tanta gente che mai aveva assistito a cose del genere.