Viaggio nelle strade di Bari: Corso «Càvour», dalla BpB al Petruzzelli al fu «Saicàf»

Dopo via Argiro, via Melo, via Re David, viale Europa, via Prayer (Sant’Anna), via Lattanzio, via Mazzitelli, la strada interna al Porto nuovo, la via del Castello piazza Federico II, prosegue con questa decima puntata il viaggio per le strade di Bari

Corso Càvour è la rappresentazione urbanistica del levantinismo bottegaio che connota Bari. Il che mica è un difetto: anche la pratica dello speculare, se non è fare impresa, è un’impresa comunque. Provaci tu, soprattutto adesso che ‘sti poveretti, da negozianti liberi di mangiare a quattro ganasce, sono diventati equilibristi che manco possono trovare riparo sotto il seno fiorito di Moira Orfei buonanima.

Lungo questi isolati pallidi, e tuttavia vividi di gente che va e che viene, scorgi lapalissiano, sgranato il sorriso suadente che fra i denti tintinna moneta. Magari quest’etica da commerciante non piacerà a te che leggi quella cosa piuttosto noiosa che sono i libri, che da secoli si industriano inutilmente a diffondere nella massa. Tuttavia devi convincerti che la capziosità, in un modo o nell’altro, è il metro condiviso da chiunque si industri per vivere. Non sono tutti nobili ricchi come Lord Byron, che teorizzava quanto la letteratura sia l’arte di chi può permettersi di non fare un cavolo. Non tutti sono falliti miserabili genere Baudelaire, unico fra i suoi contemporanei a non entrare nell’Académie Française, anche se sovrastava tutti di immensi spazi....