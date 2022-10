Cultura della guida sicura, a Foggia il pullman azzurro della Polizia

FOGGIA - La Polizia di Stato, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la "cultura della guida sicura", ha condiviso questa mattina con la città di Foggia la presenza del Pullman Azzurro. L’iniziativa è volta a sensibilizzare e contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Tutti i cittadini interessati hanno trovato il Pullman in Piazza Cavour, sul tratto antistante il pronao della Villa Comunale, per tutta la mattinata. L'attività comunicativa e di sensibilizzazione a cui il progetto è vocato, coinvolgerà anche gli studenti del quarto e quinto anno della Scuola Secondaria di secondo grado di tre Istituti di Foggia: ITE "Blaise Pascal", ITT "Altamura-Da Vinci" e Liceo "Carolina Poerio".

All'evento ha partecipato in qualità di testimonial d'eccezione, anche l'atleta foggiana delle Fiamme Oro Martina Criscio, pluridecorata campionessa di scherma. Inoltre, erano presenti gli uomini della Polizia Stradale di Foggia che hanno avuto modo di interagire con gli interessati per spiegare le attività svolte dalla Specialità e per mostrare il funzionamento delle varie apparecchiature in dotazione, le quali consentono di rilevare lo stato d'ebbrezza o l'uso delle sostanze stupefacenti.