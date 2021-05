Isole Tremiti, entro la fine della settimana saranno Covid Free

FOGGIA - Entro il fine settimana le isole Tremiti diventeranno Covid-free. La Marina Militare completerà infatti la vaccinazione degli ultimi 260 abitanti sul totale di 455. I primi sono già stati vaccinati dall’Asl. A partire da domani e fino a venerdì sarà allestito un presidio vaccinale mobile della Difesa, con un ufficiale medico e due sottufficiali infermieri. L’obiettivo è vaccinare

tutti gli abitanti per avviare la stagione turistica in totale sicurezza. Questa operazione fortemente voluta dal ministro della Difesa Guerini è denominata “eos” e fa parte di un più ampio progetto di supporto delle Forze Armate al Servizio Sanitario Nazionale nella lotta contro il Covid-19. A coordinare l’attività alle Tremiti è l’Ufficiale Coordinatore Regionale della Puglia, capitano di vascello medico Salvatore Mendicini. La Marina Militare ha già provveduto a vaccinare nell’ambito del piano Isole minori l’isola di Capraia e le Isole Eolie. Queste saranno isole Covid-free per la tanto agognata estate all’insegna della

serenità lontana dalle ansie legate all’infezione da SARS-CoV-2.