Policlinico Riuniti di Foggia, controlli sanitari ai varchi di ingresso

FOGGIA - A seguito delle disposizioni nazionali e regionali, a partire da oggi per tutelare la salute dei pazienti ricoverati e ambulatoriali, nonché dei visitatori, degli operatori sanitari e dei dipendenti del Policlinico di Foggia, la Direzione ha introdotto ulteriori e nuove misure per minimizzare il rischio di contagio da CoVid19 nell’area ospedaliera.

Sarà attivo un solo varco di accesso in Viale Pinto e verrà effettuata la misurazione della temperatura corporea a tutti coloro i quali transitino in ingresso.

I pedoni potranno accedere ed allontanarsi dal Policlinico esclusivamente dal varco di viale Luigi Pinto. Saranno chiusi tutti gli altri varchi pedonali in ingresso e in uscita dalla struttura sanitaria. In particolare l’ingresso a piedi sarà consentito utilizzando la corsia di destra di viale Luigi Pinto «lato Maternità», l’uscita a piedi attraversando un tornello posto sulla corsia sinistra del medesimo viale lato «Ospedali Riuniti».

I veicoli accederanno esclusivamente dal varco sito in viale Luigi Pinto (corsia di destra) quindi saranno inibiti tutti gli altri ingressi carrabili: quello di via Lorenzo Perosi e quello di via Napoli in prossimità della rotatoria.

L’uscita dei veicoli sarà consentita attraverso il varco di via Lorenzo Perosi per il plesso Maternità tutto il giorno mentre sarà utilizzabile attraverso il varco di via Napoli (in prossimità del polo Biomedico) per il plesso Riuniti dalle ore 6 alle 22 e dalle 22 alle 6 l’uscita principale (corsia già in uso per i mezzi di soccorso).

I veicoli, percorso viale Luigi Pinto, accederanno al plesso «Maternità» dall’ingresso principale dello stesso e accederanno al plesso «Riuniti» dall’ ingresso vicino all’ obitorio.

Tutti i varchi saranno presidiati da personale di vigilanza interno per favorire le funzioni di controllo degli stessi.

Inoltre, al fine di interdire l’accesso al Policlinico Riuniti di Foggia a qualsiasi soggetto che presenti un rialzo termico, utenti e dipendenti saranno sottoposti, tutto il giorno e sette giorni su sette, alla misurazione della temperatura corporea da parte di personale sanitario e della vigilanza.