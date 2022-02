Margherita di Savoia, inaugurati palasport e polo studi

MARGHERITA DI SAVOIA - Alla presenza delle autorità scolastiche e politiche del territorio, sono stati ufficialmente inaugurati il nuovo Palazzetto dello Sport ed i laboratori professionalizzanti del Polo degli Studi “Aldo Moro” di Margherita di Savoia. Ad accogliere le delegazioni istituzionali, la banda formata dagli studenti dell’orchestra dell’Istituto Secondario di Primo Grado “G. Pascoli”: dopo il taglio del nastro e la benedizione delle strutture, officiata dal parroco del Santuario Diocesano di Maria SS. Addolorata Padre Nico Reale, è stato offerto ai presenti un buffet allestito dagli studenti dell’Istituto Alberghiero.

«Sono davvero felice – dichiara il presidente della Provincia avv. Bernardo Lodispoto – che finalmente siano state inaugurate due strutture di fondamentale importanza per qualificare al meglio l’offerta formativa sul nostro territorio ed in particolare per il Polo degli Studi “Aldo Moro” di Margherita di Savoia, che li attendeva da tempo. Dal punto di vista istituzionale ho sempre prestato grande attenzione al mondo della scuola sin da quando ho rivestito l’incarico di assessore al bilancio presso la Provincia di Foggia, promuovendo la realizzazione delle nuove sedi per il liceo e l’istituto alberghiero, ed ora saluto con grande soddisfazione la conclusione di questo iter, avviato durante la presidenza di Francesco Ventola e giunto a compimento grazie all’impegno dell’attuale amministrazione provinciale e che adesso rende sempre più moderno, funzionale ed efficiente l’IISS “Aldo Moro”: sono orgoglioso che il nostro istituto di istruzione superiore sia ora dotato di un palazzetto bello ed accogliente e dei laboratori professionalizzanti di cucina definiti dagli addetti ai lavori “i più belli di Puglia”. Al tal proposito colgo l’occasione per ringraziare per la loro sensibilità e la loro presenza i dirigenti scolastici giunti da altri comuni della Provincia per l’inaugurazione. Ho solo un rimpianto: il progetto originale prevedeva anche la realizzazione di locali ad uso foresteria per offrire vitto e alloggio agli eventuali ospiti ma nel passaggio da una Provincia all’altra l’importo è stato rimodulato sacrificando la realizzazione degli alloggi. Il nostro prossimo obiettivo per questo istituto riguarda il rifacimento della palestra scolastica in uso alle classi del liceo».