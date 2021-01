Bari, l'appuntamento per lo sport è al parco, in barba alla zona arancione

«Oggi sarà un incubo, ci sono 16 gradi»: così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commenta le foto che arrivano da Parco Due Giugno dove in tantissimi, complice il sole alto e la splendida giornata, si sono radunati per fare sport, specialmente bambini, accompagnati dai genitori. Dal tam tam social emerge infatti che c'è un progetto, chiamato Movimente, che organizza appuntamenti per allenarsi in compagnia, data la chiusura delle palestre. Un intento sicuramente nobile, che non è vietato dal Dpcm (fermo restando il distanziamento). E invece le persone questa mattina, tra bambini che saltano e corrono e genitori che li controllano, sono davvero troppe, e troppo vicine. E sono le stesse immagini a parlare: nessuna distanza di sicurezza, assembramenti qua e là, qualcuno anche senza mascherina. È una questione di puro e personale buon senso, ma in troppi si comportano come se la pandemia tutto a un tratto fosse solo un brutto ricordo. Peccato che non sia così.