Bari, letti di cinque reparti del Policlinico trasferiti in ospedale Fiera

BARI - Nell’ospedale Covid all’interno della Fiera del Levante a Bari saranno trasferiti dal Policlinico i posti letto di Terapia intensiva, Terapia intensiva respiratoria, Nefrologia, e quelli di area internistica relativi alle unità operative di Medicina Interna «Murri ospedaliera» e Medicina Interna «Baccelli».

Rimarranno, invece, al Policlinico i posti letto Covid nei plessi di Malattie Infettive della clinica «D’Agostino» e nella palazzina Brienza. E’ il piano comunicato questa mattina dal commissario straordinario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli.

«Il nuovo piano organizzativo - spiegano dal Policlinico - prevede, da un lato, il rafforzamento dell’assistenza dei pazienti Covid su cui il Policlinico di Bari, tra i principali hub regionali, è impegnato in prima linea; dall’altro la tutela delle prestazioni clinico assistenziali ad alta specializzazione e la salvaguardia delle funzioni universitarie, didattico-formative e di ricerca».

Parallelamente il commissario ha dato mandato di riattivare i reparti di Cardiologia ospedaliera, Endocrinologia, Reumatologia, Medicina interna «Baccelli», Medicina interna «Murri», Ematologia con settore trapianti.

«Nel corso dell’incontro è stata tratteggiata la fase 2 del Piano strategico che sarà presentata entro il 28 febbraio e che delinea scenari di allocazione definitiva delle unità operative mediche e chirurgiche - ha spiegato Dattoli - mentre lunedì ci sarà un incontro con i responsabili sicurezza per la presentazione del documento di valutazione del rischio e martedì si terrà la delegazione trattante per dibattere le problematiche di tipo sindacale». Intanto proseguono i lavori per la struttura prefabbricata da 16 posti letto di Terapia intensiva, attigua al padiglione Asclepios del Policlinico.