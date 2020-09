Corato, il giornalaio itinerante sfida la crisi dei lettori

L’idea è semplice e geniale: portare in giro l’informazione attraverso una edicola itinerante montata su un cargo-bike così da raggiungere i lettori, sempre più pigri a recarsi in edicola, e vendere loro una copia del quotidiano o della rivista preferita.

La trovata, forse unica nel suo genere sul territorio e in Puglia, è di Enzo Piarulli, un coratino che da 28 anni gestisce una edicola-cartoleria in via Galileo Ferraris.

«Rinunciare all’informazione su carta significa tagliare fuori quella parte di persone che ancora compra i giornali», spiega Enzo che, ci racconta, dopo aver acquistato la scocca della bici-cargo e dopo averla rimessa a nuovo, ha costruito un apposito espositore per i giornali e ha montato la tendalina.

Da qualche giorno il chiosco-itinerante ha cominciato il suo giro per Corato e, come un tram, segue delle linee prefissate e fa le sue soste: la Villa comunale, le strade della periferia e non mancano le consegne dei giornali al domicilio degli «affezionati» lettori della Gazzetta, dice l'edicolante.

C’è da avere fantasia per poter immaginare di rilanciare le edicole in un momento in cui la maggior parte di esse sta chiudendo. O follia. Di certo ingegno e tanta passione: qualità che ha dimostrato di avere Piarulli che, tra una pedalata e l’altra, si dimostra sempre affabile, cortese e sempre con un saluto e una parola gentile per piccoli e anziani.

E poi, diciamolo, vedere Enzo all’opera invoglia chiunque e sfogliare un giornale, anche il lettore più pigro.

L'edicolante itinerante coratino è un «manager» della carta stampata. In sella alla sua «edicola con le ruote», non manca un colpo: da lontano sa già che l’avventore vuole quel giornale con l’inserto e che l’altro acquisterà un quotidiano per sé e una rivista per la moglie.

«Durante il periodo del lockdown - spiega - ho cercato di garantire la copia del quotidiano o della rivista ai fedeli clienti che non potevano uscire di casa attraverso la consegna porta a porta. Ho ricevuto tanti ringraziamenti per questo servizio che garantivo. Molti mi aspettavano la mattina e la consegna del giornale era vista di buon auspicio, era una certezza di “normalità” soprattutto per le persone anziane che non potevano uscire di casa. Così, terminato il lockdown, mi è venuta l’idea di mettere le ruote all’edicola che, nella sua storica sede - tiene a a evidenziare -, continuo a gestire quando finisco il giro in bici».

La trovata, sentendo la gente in giro, è piaciuta e non poco ai coratini.

«I clienti mi chiedono di continuo se domani ci sarò, quanto resto, a che ora passo e se possono prenotare una copia. È fondamentale essere costanti e vivere questo mestiere come un servizio». Una vera missione: invogliare alla lettura attarverso anche il chiosco itinerante. Grande Enzo.