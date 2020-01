Polignano, la gente passeggia sotto il costone pericolante: segnaletiche non adeguate

Domenica mattina, pallido sole e temperatura piacevole: il perfetto connubio per una passeggiata davanti al mare, specie se quello bello di Polignano (Ba). La gente, tuttavia, passeggia indisturbata perfino sotto il costone di scogliera pericolante di Lama Monachile, dove dallo scorso agosto è in vigore un'ordinanza che vieta il transito nell'area, proprio per il pericolo di 'distacco di materiale lapideo dal costone roccioso'. Le transenne che delimitano l'area ci sono, ma sono state buttate a terra. Sarà proprio questo uno dei temi di discussione del prossimo consiglio comunale, in cui verrà presentata una mozione sulla sicurezza della costa: infatti nonostante sia obbligatorio segnalare i tratti interdetti con appositi cartelloni, in alcune zone non sono stati posizionati.