Pesci sottomisura e senza etichette: sequestrati più di 100kg di prodotti nel Barese

I militari della guardia costiera mercoledì scorso, 20 novembre, controllando un motopeschereccio che rientrava nel porto di Monopoli (Ba) hanno accertato la presenza a bordo di 36kg di prodotto ittico sottomisura (27kg di merluzzi e 9kg di triglie). Il comandante ha ricevuto una sanzione da 4000 euro e il prodotto, sequestrato, è stato devoluto in beneficenza per la mensa della Caritas. Il controllo è proseguito poi ad Alberobello, sempre nel Barese, dove in due pescherie sono stati trovati pesci senza etichetta, da triglie a gamberi a mazzancolle. I prodotti, per un totale di 116kg, sono stati sequestrati, e ai titolari sono state elevate multe per 1500 euro.