Bari, vento aziona antifurto nebbiogeno in un'ottica: intervengono i Vigili del Fuoco

È stato necessario poco fa l'intervento dei Vigili del Fuoco in un'ottica del centro di Bari, in via Abate Gimma, dopo che un forte colpo di vento ha fatto azionare un sensore anti-intrusione che ha sprigionato un gas nebbiogeno in tutto il locale. Il negozio si è riempito di sostanza, creando una fitta nebbia, che i pompieri stanno aspirando. Tuttavia non c'è stata alcuna intrusione: il sistema è scattato a causa di un colpo di vento, e non ci sono danni all'interno dei locali.