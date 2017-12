di PINO PERCIANTE

MARATEA - È scattato il conto alla rovescia per «L’anno che verrà», lo spettacolo di Rai Uno della notte di San Silvestro, in diretta quest’anno da Maratea.

L’open show del concerto sarà quasi sicuramente affidata a Lorenzo Licitra, fresco vincitore di X Factor. Lo si vociferava ieri pomeriggio durante le prove, ma la conferma l’avremo solo stasera quando si accenderanno le luci del palco di piazza Europa e inizierà lo spettacolo. La trasmissione comincerà subito dopo il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come ogni sera di San Silvestro, la tradizione, infatti, si rinnova: il messaggio a reti unificate del Capo dello Stato e a seguire lo show di Rai 1 per accompagnare gli italiani verso il nuovo anno.

Quest’anno dal palco di piazza Europa, Amadeus, con la partecipazione di Francesco Paolantoni, condurrà «L'anno che verrà». Nella perla del Tirreno, sorvegliata da circa 400 agenti delle forze dell’ordine (tra cui anche alcuni specializzati nell’antiterrorismo) è prevista una temperatura di alcuni gradi sopra lo zero; nella piazza potranno avere accesso circa 6. 400 persone.

Tutti in attesa di quel countdown che l’anno scorso, da Potenza, ha fatto registrare punte di share, tra le 23.16 e le 00.54, del 99,7 per cento. Con la regia di Maurizio Pagnussat, dal palco di Maratea, si esibiranno tra gli altri, Albano e Romina, Patty Pravo, Tiromancino, Raf, Dodi Battaglia, Amii Stewart, gli idoli dei teen agers Soy Luna e Maggie e Bianca. Spazio anche ad alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di «Tale e Quale Show», il fortunato programma di Raiuno condotto da Carlo Conti: Marco Carta, vincitore dell’edizione di quest’anno, Alessia Macari, Filippo Bisciglia e Valeria Altobelli. Ci saranno, inoltre, alcune giovani promesse della musica italiana provenienti dai «Talent» di maggior successo televisivo degli ultimi anni, a cominciare da Licitra. Non solo musica.

Nello show condotto da Amadeus - con le incursioni di Cristiano Malgioglio - ci sarà anche spazio per la comicità di Dario Bandiera (l’uomo dei mille rumori) e Francesco Paolantoni, attore napoletano dalla simpatia travolgente. Insomma, un cast formato da artisti che riescono a catalizzare l’attenzione di varie generazioni di telespettatori. Durante la diretta sono previsti due collegamenti con Venosa, prossima location del Capodanno Rai in Basilicata.

A raccontare la città di Orazio sarà la giornalista Francesca Barra che avrà al suo fianco il direttore d’orchestra Pasquale Menchise e l’imitatore Davide Pratelli. Tutti gli artisti saranno accompagnati da una grande orchestra di 30 elementi, diretta dal maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo. Presente anche un corpo di ballo di trenta elementi che daranno vita a spettacolari coreografie, rese più suggestive grazie alla regia di Pagnussat. «L'anno che verrà» sarà anche in diretta su Rai Radio1, con uno speciale condotto da Carlotta Tedeschi e John Vignola. E attraverso Rai Italia lo show sarà «trasmesso in tutto il mondo».