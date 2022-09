Brindisi, cento diplomatici in vacanza s'improvvisano ballerini all'aeroporto

BRINDISI - Cento diplomatici provenienti da 35 Paesi del mondo stanno trascorrendo in Puglia le loro vacanze d’autunno e giunti all'aeroporto di Brindisi si sono lasciati contagiare dall'euforia del momento, diventando protagonisti di un simpatico balletto. La situazione, ovviamente, non è passata inosservata ai tanti altri fruitori dello scalo pugliese, che si sono divisi tra chi riprendeva incuriosito e chi partecipava divertito alla performance. A documentare il tutto, il video che ha postato il governatore pugliese Michele Emiliano sulla sua pagina Facebook con tanto di commento: «Ma che gli facciamo noi ai turisti! Se non siete ancora qui, che aspettate a venire anche voi?». Un vero e proprio spot per promuovere il turismo in Puglia.