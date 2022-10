Martina Franca, in consiglio comunale esponente opposizione riferisce presunti reati

MARTINA FRANCA - Le affermazioni denunciate in Consiglio comunale sono gravi. L'esponente di opposizione Michele Marraffa (Forza Italia) ha riferito, proprio durante una seduta istituzionale della massima assise municipale, una notizia di presunti reati. Le circostanze non sono state meglio descritte e circostanziate, ma - stando alle dichiarazioni - si sarebbe certamente in presenza di presunti fatti gravi. Lo stesso consigliere comunale si dice pronto a riferire nelle sedi opportune, laddove venisse chiamato a riportare l’accaduto. Questa è la registrazione video del suo intervento in Consiglio comunale.