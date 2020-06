Caterina Balivo, incidente sexy giardino: gonna si alza e... VIDEO

Incidente sexy per Caterina Balivo mentre è distesa sul materassino sul prato in giardino: il movimento delle gambe svela l'intimo con la conduttrice che prova più volte a rimediare tirando giù l'orlo della gonna e cercando di coprirsi con le mani.

Ed ecco cosa racconta nel video Caterina Balivo: «Vorrei dirvi che sono qua da più di un'ora, che ho quasi letto tutto il libro del mio amico Luca, vorrei dirvi che ho messo un sacco di abbronzante per voi, la protezione cinquanta. Vorrei dirvi che tutto questo è nato per caso, che sono in completo relax, ma non è vero! Mi vado a rivestire e corro a cucinare, ciao».

E sul post Caterina Balivo scrive: «Volete sapere quanto è durato il mio relax time? Andate a vedere nelle mie stories e ricordate che ciò che vedete sui social non è sempre la realtà ...» (video Instagram - @caterinabalivo).