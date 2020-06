Jarabe de Palo, addio Pau Donés: noti con La flaca e Depende VIDEO

Nato a Montanuy, in Aragona, Pau Donés ha legato la sua carriera agli Jarabe de Palo dal 1995. Aveva 53 anni. Nel 1996 l'album di debutto, La flaca, titolo di uno dei brani contenuti nel disco che fu la canzone dell’estate 1997. Un successo inarrestabile, continuato poi con Depende (1998), De Vuelta y Vuelta (2001) o Bonito (2003).

Pau Donés degli Jarabe de Palo soffriva di un cancro dall'agosto del 2015. Lo annuncia la stampa spagnola, riprendendo un post della famiglia sui social. La famiglia del cantante ringrazia «il team medico e tutto il personale» degli ospedali che hanno seguito Pau Donés, «per il lavoro e la dedizione che gli hanno dedicato in questo periodo» e chiede «il massimo rispetto per la privacy in questo momento difficile».

Evidentemente le cose sono precipitate negli ultimi giorni: qualche settimana fa Pau Donés, dopo un periodo di pausa, aveva annunciato l’intenzione di tornare alla musica, come solista. La scorsa estate era stato in Nepal in una missione umanitaria.

L’ultimo album, Traga o escupe, risale alla fine di maggio. Durante il lockdown legato alla pandemia da coronavirus - ricorda El Pais - Pau Donés aveva registrato sul balcone di casa al suono della chitarra Vuelvo, una canzone in cui cantava "Faccio ciò che ho sempre desiderato fare di nuovo», nient'altro che comporre canzoni e cantarle. Tra le sue ultime apparizioni in pubblico, un concerto a Barcellona a fine 2019 per raccogliere fondi per l’Istituto di oncologia Vall d’Hebrón. Durante l’epidemia, ha donato 2.500 mascherine a un altro ospedale pubblico, il Moises Broggi.

Pau Donés era molto amato in Italia e non soltanto per il successo avuto da canzoni come «La Flaca», la ballata scritta dopo un viaggio a Cuba che ha fatto il giro del mondo, «Bonito», «Depende», «Agua»: qui aveva molti amici, aveva stretto legami con colleghi con i quali aveva collaborato come Jovanotti, Niccolò Fabi, Kekko Silvestre dei Modà, Fabrizio Moro ed Ermal Meta.

La malattia l’ha vissuta con coraggio, raccontandola. Pau Donés aveva annunciato di essere guarito e, dopo un anno di pausa preso per stare con la figlia nella sua casa di Formentera, era pronto a ricominciare. Purtroppo quel male terribile ha avuto il sopravvento. (video Youtube - Jarabe de Palo Oficial).

Morto Pau Donés degli Jarabe de Palo: Jovanotti, «regalo esserti stato amico» - «Ho appena saputo della morte di Pau Dones, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me»: Jovanotti piange l'amico e collega spagnolo morto oggi. Con il leader degli Jarabe de Palo, Jovanotti aveva anche inciso una versione in duetto della hit «Bonito». «Mi mancherai tantissimo amico e maestro #pau @jarabeoficial. Niente - scrive - cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci».