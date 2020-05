Fabio Rovazzi e fidanzata Karen Kokeshi da Caterina Balivo VIDEO

Fabio Rovazzi e la fidanzata Karen Kokeshi ospiti in collegamento di Caterina Balivo nella trasmissione «Vieni da me» in onda su Rai 1: «Ma quanto sono belli». I due si sono innamorati nel maggio del 2019 e hanno sfilato insieme sul red carpet della «Mostra del Cinema di Venezia» in concomitanza della prima uscita pubblica come coppia. Hanno partecipato all'anteprima mondiale di «Star Wars».

Fabio Rovazzi, pseudonimo di Fabio Piccolrovazzi, è uno youtuber e cantante italiano, nato a Milano il 18 gennaio 1994. Il successo arriva nel 2016 con il singolo di esordio «Andiamo a comandare» che diventa il tormentone estivo di quell'anno. Inizia a partecipare a diversi festival musicali ed appare nel videoclip del brano «Vorrei ma non posto» di J-Ax e Fedez e in «Che ne sanno i 2000» di Gabry Ponte. A dicembre del 2016 pubblica il suo secondo singolo «Tutto molto interessante». Nel 2017 il terzo singolo «Volare» con la partecipazione di Gianni Morandi. Nel 2018 è protagonista del film «Il vegetale» diretto da Gennaro Nunziante. Il quarto singolo è «Faccio quello che voglio» con la partecipazione vocale di Al Bano, Emma Marrone e Nek mentre il videoclip ha visto la partecipazione di vari personaggi dello spettacolo quali Gianni Morandi, Carlo Cracco, Eros Ramazzotti, Fabio Volo, Rita Pavone, Massimo Boldi, Flavio Briatore, Roberto Pedicini e Diletta Leotta che hanno interpretato sé stessi. Il 10 luglio 2019 ha pubblicato il quinto singolo «Senza pensieri», con la collaborazione di Loredana Bertè e J-Ax.

Fabio Rovazzi è fidanzato con Karen Kokeshi, vero nome Karen Rebecca Casiraghi, nata a Verona il 4 dicembre 1994 che arriva al successo nel 2016 quando comincia a specializzarsi nel montaggio video e a parlare di sigarette elettroniche facendo prove e recensioni. Fa parte dell'agenzia di Fedez, «Newtopia» (video Instagram - @vienidamerai).