Fiorello, gli auguri di Barbara d'Urso con «minaccia» VIDEO

Fiorello ha compiuto 60 anni sabato 16 maggio 2020: ecco il video degli auguri dell'amica Barbara d'Urso che sul post scrive «minacciosa»: «Buon Compleanno Fiorello!!! Ora che mi hai raggiunto... come ci si sente ad essere un sessantenne?!?! P.S. Attenzione alle foto che gelosamente conservo nel mio cassetto» (video Instagram - @barbaracarmelitadurso).

Rosario Fiorello, showman, comico, cabarettista, imitatore, cantante, conduttore radiofonico e televisivo, grande mattatore, animale da palcoscenico, diventa ben presto uno degli animatori più conosciuti a livello nazionale, per poi approdare nel 1981 a «W Radio Deejay». Il debutto sul piccolo schermo avviene nel 1988 con Dee Jay Television. La notorietà e la fama arrivano con il Karaoke (1992): Fiorello riporta la gente in piazza, facendo cantare in tutte le città d’Italia giovani e meno giovani. La sua carriera è costellata di successi televisivi e radiofonici: dal Festivalbar a «Stasera pago io» su Rai, al programma radiofonico «Viva Radiodue» assieme a Marco Baldini. E ancora: «Il più grande spettacolo dopo il weekend» e sul web il programma «Edicola Fiore». Il 29 gennaio 2018, dopo 26 anni, torna su Radio Deejay con Il Rosario della sera. Nel 2019 torna in Rai, in una produzione creata ad hoc per il portale RaiPlay, dal titolo Viva RaiPlay!. A febbraio 2020 è stato il «co-conduttore» del festival di Sanremo al fianco di Amadeus, riscuotendo un enorme successo.