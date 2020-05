Michele Bravi torna in TV con Amici Speciali dopo incidente VIDEO

Amici Speciali in onda su Canale 5 ogni venerdì in prima serata per quattro appuntamenti con 12 tra cantanti e ballerini delle scorse edizioni e due outsider: Michele Bravi, vincitore di X Factor, e il rapper Random.

Michele Bravi è il favorito della vigilia e inizia così il suo nuovo percorso dopo il tragico incidente stradale del 22 novembre 2018 in cui ha perso la vita la 58enne Rosanna Colia. Lo fa con il singolo «La vita breve dei coriandoli», che fa da apripista al disco «La geografia del buio».

Nel video «La vita breve dei coriandoli» di Michele Bravi presentato al Teatro San Babila di Milano (video Youtube - All Fans - Fan Club Italia).