Ultimo giorno de La Casa di Carta, il Professore ringrazia VIDEO

Álvaro Morte, il Professore nella serie televisiva La Casa di Carta trasmessa su Netflix, ringrazia tutto il team al termine dell'ultimo giorno delle riprese della stagione 4: «Senza di loro il Professore non esisterebbe».

Álvaro Morte è un attore spagnolo nato a Algeciras nel 23 febbraio 1975. Ha lavorato in Finlandia come professore ed esperto di Shakespeare e del teatro. Nel 2012 ha fondato la compagnia teatrale 300 Pistolas. È noto per i suoi ruoli nelle serie televisive come per Lucas Moliner ne «Il segreto» e soprattutto Sergio «il Professore» ne «La Casa di Carta» in onda su Netflix (video Instagram - @alvaromorte).