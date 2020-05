Jerry Stiller, addio al comico e padre di Ben Stiller

NEW YORK - Addio a Jerry Stiller, il comico americano padre di padre Ben Stiller e famoso soprattutto per il ruolo di Frank, padre di George Costanza, nella sitcom «Seinfeld e Arthur» nella serie televisiva «The King of QueensW.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

Jerry Stiller aveva 92 anni ed è morto per cause naturali. Ad annunciare il decesso il figlio, l’attore Ben Stiller. «Mi rattrista dire - si legge in un post su Twitter - che mio padre Jerry Stiller è morto per cause naturali. Era un grande padre e nonno e il marito più devoto per Anne per circa 62 anni. Ci mancherà tanto. Ti voglio bene papà», scrive Ben Stiller (video Youtube - btmedia).