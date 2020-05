La Casa di Carta, Tokyo e Rio in relax si godono... VIDEO

Úrsula Corberó e Miguel Herrán, Tokyo e Rio nella serie TV «La Casa di Carta» prodotta da Netflix, in un momento di relax si godono il sole in giardino, durante la colazione con sottofondo musica orientale, prima di iniziare le riprese sul set.

La bellissima sexy Tokyo e Rio, componendi della banda del Professore, fanno coppia - quasi fissa tra alti e bassi - nella serie televisiva di successo mondiale «La Casa di Carta» trasmessa su Netflix.

Úrsula Corberó (Tokyo) è come sempre in gran forma, con indosso una vestaglia lunga, ma che mette in bella mostra le sue gambe super sexy. Miguel Herrán (Rio) se la ride a torso nudo: anche per lui fisico curato.

Úrsula Corberó, nata a Sant Pere de Vilamajor (Barcellona) l'11 agosto 1989, è un'attrice spagnola che ha raggiunto la fama internazionale nel 2017 grazie all'interpretazione di Tokyo nella serie televisiva «La casa di Carta» prodotta da Netflix. Dal 2016 ha una relazione con l'attore Chino Darín, che ha incontrato sul set della serie tv «L'ambasciata».

Miguel Herrán è un attore spagnolo nato a Malaga il 25 aprile 1996; già conosciuto per aver vinto il premio Goya nel 2016 come miglior attore rivelazione nel film «A cambio de nada»; è noto per essere uno dei protagonisti delle serie televisive «La Casa di Carta» ed «Élite» entrambe su Netflix (video Facebook - Úrsula Corberó).