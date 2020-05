La Casa di Carta, sexy ballo esilarante dietro le quinte

Sulle note del brano «Let's Have A Kiki» ecco il cast de «La Casa di Carta» (Netflix) che, in questo video, si scatena in un sexy ballo esilarante dietro le quinte, durante una pausa dalle riprese, e in ricordo di momenti felici.

A esibirsi, fra i protagonisti della banda del Professore, troviamo Alba Flores, Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Darko Perić e Miguel Herrán, rispettivamente Nairobi, Tokyo, Berlino, Helsinki e Rio nella serie televisiva di successo mondiale «La Casa di Carta» prodotta dal colosso Netflix (filmato tratto da video Facebook - Úrsula Corberó).