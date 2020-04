La Casa di Carta, la sexy Tokyo festeggia i suoi 30 anni

La sexy Úrsula Corberó, Tokyo in «La Casa di Carta» (Netflix), pubblica su Facebook brevi video del festeggiamento del suo compleanno: era l'11 agosto 2019, il giorno dei suoi 30 anni.

Tokyo (Úrsula Corberó), una delle protagoniste femminili della serie televisiva di successo mondiale «La Casa di Carta» prodotta dal colosso Netflix, è come sempre bellissima e sensuale.

Fra gli amici presenti alla festa, si riconoscono Miguel Herrán (Rio) e Jaime Lorente (Denver) entrambi protagonisti nella banda del Professore de «La Casa di Carta» (Netflix).

Úrsula Corberó, nata a Sant Pere de Vilamajor (Barcellona) l'11 agosto 1989, è un'attrice spagnola che ha raggiunto la fama internazionale nel 2017 grazie all'interpretazione di Tokyo nella serie televisiva «La casa di Carta» prodotta da Netflix. Dal 2016 ha una relazione con l'attore Chino Darín, che ha incontrato sul set della serie tv «L'ambasciata».

Miguel Herrán è un attore spagnolo nato a Malaga il 25 aprile 1996; già conosciuto per aver vinto il premio Goya nel 2016 come miglior attore rivelazione nel film «A cambio de nada»; è noto per essere uno dei protagonisti delle serie televisive «La Casa di Carta» (Rio) ed «Élite» entrambe su Netflix.

Jaime Lorente è un attore spagnolo nato a Murcia il 12 dicembre 1991. La sua carriera da attore inizia nel 2016 con Antena 3, dove ha ottenuto un ruolo ne «Il segreto», interpretando Elías Mato. Nel 2017 entra a far parte del cast de «La Casa di Carta» (Netflix) dove interpreta Denver e grazie al quale raggiunge la fama mondiale. Nel 2018 entra nel cast di Élite, dove interpreta Nano. Al cinema ha ricoperto ruoli in film come «Tutti lo sanno» e «La sombra de la ley». Dal 2018 ha una relazione con l'attrice María Pedraza conosciuta nel set de «La Casa di Carta» (video Facebook - Úrsula-Corberó).