Potenza, rientro a scuola: studenti di istituti superiori in coda per screening Covid

POTENZA - Decine di studenti delle scuole superiori sono stamani in fila, nel parcheggio di un impianto sportivo di Potenza, la palestra «Mazzola», per eseguire tamponi rapidi.

Lo screening di massa della popolazione scolastica, coordinato dall’Azienda sanitaria di Potenza, è stato deciso in vista del rientro in aula, almeno al 50 per cento, previsto per lunedì prossimo, 1 febbraio.

La Basilicata è zona gialla dallo scorso 11 gennaio: il presidente della Regione, Vito Bardi, lo scorso 9 gennaio ha emesso un’ordinanza sull'emergenza coronavirus per disporre la didattica a distanza al cento per cento per tutti gli istituti superiori lucani fino al 30 gennaio.