Museo nella Foresta Umbra: il degrado che non t’aspetti

Nel cuore della Foresta Umbra, spettacolo vivente patrimonio Unesco e vetrina internazionale di Puglia, con i «bolli» di Parco Nazionale del Gargano, Arma dei Carabinieri e Ministeri, si paga il biglietto per un museo naturalistico da apocalisse. È zeppo di biciclette e sporcizia, si procede tra la ciotola di un cane e un secchio, alcuni animali in mostra sono in putrefazione. Il presidente del Parco: c’è il nostro logo ma noi non c’entriamo.