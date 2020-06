Siberia, disastro ambientale: Vladimir Putin dichiara emergenza VIDEO

RUSSIA - Vladimir Putin ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza federale a Norilsk dopo il disastro ambientale in Siberia a seguito della fuoriuscita di combustibile avvenuta nei giorni scorsi nei pressi della centrale termoelettrica n. 3 di Ntec nel territorio di Krasnoyarsk.

L'autorità per la gestione ambientale, Rosprirodnadzor, ha avviato un'indagine nei confronti della compagnia energetica Norilsk e Taimyr (Ntec) dopo la fuoriuscita di combustibile avvenuta nei giorni scorsi nei pressi della centrale termoelettrica n. 3 di Ntec nel territorio di Krasnoyarsk, in Siberia.

Lo ha annunciato Svetlana Radionova, direttore di Rosprirodnadzor, specificando che l'indagine si svolgerà in tempi rapidi e porterà a redigere un rapporto utile a verificare i responsabili dello sversamento di circa 20 mila tonnellate di gasolio avvenuto nei giorni scorsi a Krasnoyarsk in Siberia. Secondo quanto affermato ieri dalla stessa Radionova durante una riunione con il presidente, Vladimir Putin, la concentrazione di materiale inquinante nel torrente antistante la centrale e nel Ambarnaja superano abbondantemente i limiti ammissibili.

Vladimir Putin ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza federale a Norilsk, approvando la proposta avanzata dal ministro delle Emergenze, Evgenij Zinichev. Il ministro ha espresso la necessità di impiegare risorse e materiali a livello federale per eliminare le conseguenze dell’incidente a Krasnoyarsk in Siberia. Il presidente ha sottolineato il disappunto per il ritardo nella divulgazione delle informazioni sullo sversamento da parte di Ntec.