Salento, Helen Mirren in campo per salvare una torre costiera

LECCE - L'attrice Helen Mirren, ormai innamorata della Puglia, è in prima fila per il salvataggio di una meravigliosa torre costiera del Salento, Torre Palane, a Marina Serra (Tricase): in questo video, realizzato con il marito, il regista americano Taylor Hackford per il Fai, lancia l'appello per la raccolta di firme e per la rivalutazione di un patrimonio unico, tra cielo e mare.

Torre cinquecentesca, Palane – come racconta Francesco Chiuri, presidente dell'Associazione «Marina Serra» ETS - ne ha vissute tante: storie antiche e anche vicissitudini moderne. Passata finalmente al Comune di Tricase, attende la sua nuova vita e il progetto di ristrutturazione. La firma per il Fai (link sotto il video) sarebbe un passo in avanti.