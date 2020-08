Lecce, strombazzano il clacson in piazza Sant'Oronzo: multata coppia di neosposi

LECCE - La festa è finita presto per questa coppia di sposi: i due sono incappati in un vigile troppo solerte sono che li ha multati perché, al termine della cerimonia a bordo di un’auto, hanno fatto per due volte il giro di piazza S. Oronzo strombazzando il clacson, per poi fermarsi nei pressi dell’ovale a fare delle foto.

Una leggerezza che è stata punita: l’agente della polizia municipale non si è fatto intimorire neanche dal coro di proteste della gente radunata in piazza ad assistere alla scena e il verbale lo ha fatto lo stesso.

Dal comando della polizia municipale fanno sapere che l’auto era stata autorizzata a passare solo per raggiungere la chiesa di S. Matteo per la cerimonia, “ma non per transitare sulla piazza rumorosamente”, tutta la zona è infatti a traffico limitato.

La vicenda e il video pubblicato su Facebook hanno fatto il giro del web, ma lo sposo ci ha tenuto a precisare cosa sia successo davvero: «c'è una cattiva informazione in merito a quanto accaduto. Il pass è stato richiesto, c’è stato ritardo nella celebrazione ed abbiamo suonato il clacson solo per sicurezza dei pedoni che transitavano in mezzo alla strada. La multa e’ stata fatta solo per i dieci minuti di ritardo, mentre ci accingevamo ad uscire dalla zona ztl per un importo di euro 35, tra l’altro già pagato. Mezz’ora di attesa in piazza non ci ha consentito di fare le foto come programmato e siamo stati costretti a recarci immediatamente al ristorante».