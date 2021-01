Incidente sulla Ferentino Sora all'altezza di Alatri VIDEO

ROMA (Italpress) - A causa di un incidente, è stata provvisoriamente chiusa la strada statale 214 «Maria e Isola Casamari» in direzione Sora, all'altezza del chilometro 5 a Ferentino in provincia di Frosinone in territorio del comune di Alatri. L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolti più veicoli. Al momento il transito in direzione Sora è stato interdetto dal km 1 al km 6 con deviazioni su viabilità locale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Necessario l'intervento dell'elisoccorso (video Facebook).