Enzo Salvi, uomo lancia pietre contro pappagallo del comico: denunciato

ROMA - E' stato denunciato dai carabinieri l'uomo che ieri ha lanciato delle pietre contro il pappagallo Fly del comico Enzo Salvi, colpendolo alla testa e facendolo cadere a terra. Secondo quanto si è appreso, il 25enne del Mali è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri della stazione di Ostia Antica per maltrattamento di animali.

Nel video Enzo Salvi non riesce a trattenere le lacrime mentre ringrazia per i messaggi di sostegno e si scusa per non riuscire a rispondere a tutti: «Quello che è successo a Fly è inaudito, tanta violenza gratuita verso un essere innocente e meraviglioso. Non riesco a darmi una spiegazione» (video Facebook - @enzosalviufficiale).

Roma: Bordoni (Lega), maltrattamento animali crimine tra i più odiosi - «Il maltrattamento di animali è un crimine tra i più odiosi, un’espressione di violenza gratuita di cui l’amico Enzo Salvi ha fatto purtroppo esperienza mentre tentava di difendere il suo pappagallo ammaestrato». Lo afferma, in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni, in merito a quanto accaduto ad Ostia, dove l’attore Enzo Salvi è stato aggredito mentre cercava di difendere il suo pappagallo. «L'attacco subito a colpi di pietre ad Ostia antica è un grave episodio sul quale è necessario fare chiarezza per evitare il ripetersi di casi simili; problemi mentali o no è uno scandalo che l’aggressore sia a piede libero nonostante sia stato identificato, un extracomunitario già noto alle forze dell’ordine - aggiunge Bordoni -. Date le circostanze dell’evento, dell’ora e del luogo sarebbe potuto capitare a chiunque, è un problema di sicurezza per il territorio. Un forte abbraccio a Enzo Salvi».