Stop ad attese e precarietà: sit-in sindacati sotto assessorato Salute Regione Puglia

Sit-in dei sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl sotto l'assessorato alla Salute della Regione Puglia, in via Gentile a Bari. «Basta attese - comunicano - vogliamo risposta e vedere garantiti i diritti dei lavoratori e la tutela occupazionale». Per il 21 ottobre è stata indetta una grande manifestazione regionale che coinvolgerà i lavoratori della Sanità pubblica, privata e del terzo settore.