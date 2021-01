Crisi di governo, Conte a caccia della maggioranza in Senato, duello con Renzi. Posta fiducia su testo di maggioranza

Dopo aver incassato la fiducia ieri sera alla Camera grazie al supporto dell’ex forzista Renata Polverini e sette ex M5s del Gruppo Misto, ottenendo 321 sì, 6 in più della maggioranza assoluta, oggi per Giuseppe Conte c’è l’esame più difficile da superare: la prova della fiducia al Senato. Il premier è arrivato a Palazzo Madama alle 9:30, cominciando a parlare alle 9:44, ricordando per prima cosa la scomparsa di Emanuele Macaluso, storico dirigente comunista, definito “un grande protagonista della vita politica e culturale italiana“. Conte nel suo intervento ha ripercorso l’intervento di ieri alla Camera, ma oggi il passaggio al Senato sarà più delicato. E’ la giornata più lunga, la più significativa quella che il premier Conte affronta a Palazzo Madama. E lo si capisce subito, quando riafferma che “mai come in questo momento la politica è chiamata a propria missione“.

In diretta dal Senato della Repubblica, le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla situazione politica dopo l’uscita di Italia Viva dalla maggioranza di governo. Fuori portata la vetta di 161 voti favorevoli, la maggioranza assoluta, il Governo Conte punta ad arrivare almeno a quota 155.

Matteo Renzi va all'attacco del premier nel suo intervento al Senato - "Signor presidente , se lei parla di crisi incomprensibile, le spiego le ragioni che hanno portato la nostra esperienza al termine - esordisce il leader Iv -. Non è il governo più bello del mondo: pensiamo ci sia bisogno di un governo più forte, non pensiamo possa bastare la narrazione del 'gli altri paesi ci copiano'. Non è stata aperta ancora una crisi istituzionale perché lei non si è dimesso". "Lei ha avuto paura di salire al Colle perché ha scelto un arrocco che spero sia utile per lei ma credo sia dannoso per le istituzioni", ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio. "La crisi istituzionale non è aperta ma l'Italia vive una crisi sanitaria ed economica", spiega Renzi sottolineando come l'Italia sia il Paese con il "più alto numero di morti di Covid in rapporto alla popolazione". "Sono mesi che chiediamo una svolta, non è vero che siamo stati irresponsabili, siamo stati fin troppo pazienti. Questo è un "kairos", un momento opportuna, ora o mai più si può fare una discussione", ha proseguito.

"Ha cambiato la terza maggioranza in tre anni, ha governato con Matteo Salvini - ha aggiunto ancora Renzi -. Oggi so che è il punto di riferimento del progressismo e ne sono contento, ma ha firmato i decreti Salvini e quota 100. Ora si accinge alla terza maggioranza diversa ma ci risparmi di dire che l'agenda Biden è la sua agenda dopo aver detto che l'agenda di Trump era la sua sua agenda. Se va all'assemblea generale dell'Onu e rivendica il sovranismo, non può dirsi antisovranista, se va alla scuola di Siri e si dice populista, ora non può dirsi antipopulista. Non può cambiare le idee per mantenere la poltrona".

"Quando si fa politica - ha detto ancora - si può anche rinunciare a una poltrona non a un'idea, mi auguro che metta al centro le idee e non lo scambio di poltrone perché il Paese non si merita un mercato indecoroso".

È in corso l'assemblea dei senatori di Iv con Matteo Renzi, per decidere la linea finale sul voto di fiducia sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. Sui banchi ad ascoltarlo gli ormai ex alleati Matteo Salvini e Matteo Renzi, e dopo aver rivendicato quanto fatto dal governo e sottolineato la necessità di coesione nella "sfida epocale" della pandemia il premier, che ha sostanzialmente ricalcato l'intervento di ieri alla Camera, è andato all'attacco ma ha anche fatto un nuovo appello ai 'volenterosi' anche contro il rischio che alcune istanze "rischino di restare ai margini o peggio di sfociare in rissa o scontro violento". Ribadisce la propria astensione Iv con la ex ministra Teresa Bellanova. Secondo i conti dell'ultima ora la maggioranza sarebbe a quota 156. "I voti - dice Saverio De Bonis del Gruppo Misto a un giorno da Pecora - che si avranno oggi sono tra 156, 157, c'è ancora qualcuno esitante nel Misto come i senatori Martelli, Drago e Ciampolillo".

Le parole di Conte - “E’ molto complicato governare con chi dissemina mine”. Giuseppe Conte si presenta a Palazzo Madama per chiedere la fiducia e ribadisce la chiusura a Italia viva. È il secondo round, quello decisivo, di questa crisi di governo aperta proprio da Matteo Renzi. Come già fatto a Montecitorio, anche a Palazzo Madama Conte si è appellato ai “volenterosi” che vorranno sostenere l’esecutivo. Dopo le comunicazioni del capo del governo è cominciata la discussione generale con l’intervento di Renzi. Se nel suo discorso Conte non aveva citato Italia viva, al contrario, l’ex premier ha attaccato a testa bassa il suo successore: “Lei – ha detto -ha avuto paura di salire al Colle perché ha scelto un arrocco che spero sia utile per lei ma credo sia dannoso per le istituzioni. Ha cambiato la terza maggioranza in tre anni, non può cambiare le idee per mantenere la poltrona”. Il dibattito durerà tutta la giornata: l’esito del voto di fiducia è atteso dopo le 20 e 30. Nell’Aula di Palazzo Madama, piena come nelle grandi occasioni, è arrivata anche la senatrice a vita Liliana Segre, accolta da applausi in piedi dei senatori della maggioranza. Al fianco del premier squadra quasi al completo con i ministri Alfonso Bonafede e Paola De Micheli. Presenti anche Luigi Di Maio, Francesco Boccia, Federico D’Incà, Lorenzo Guerini, Roberto Speranza, Sergio Costa, Vincenzo Spadafora e il sottosegretario Riccardo Fraccaro.

Il premier Giuseppe Conte ha posto la questione di fiducia, nell’aula del Senato. L’ha fatto al termine del suo intervento di replica e con qualche secondo di ritardo. A 'richiamarlo' su questo è stata la presidente Elisabetta Casellati, che gli ha fatto notare la 'dimenticanza'. "Signor presidente doveva esprimersi sulla risoluzione», gli ha detto riferendosi alla mozione presentata dalle forze di maggioranza. A quel punto Conte ha recitato la formula di rito.

Bellanova: “Italia Viva si astiene” – “Abbiamo sempre chiesto una strategia sull’emergenza e sul dopo. Presidente, ci siamo dimessi come atto di responsabilità sperando che servisse a farla riflettere. La mediazione è un lavoro complicato e lei non è stato adeguato, incurante del rischio enorme a cui espone il Paese”. Al termine di un durissimo intervento contro il premier Conte, la senatrice di Italia Viva Teresa Bellanova – dimessasi una settimana fa dalla carica di ministra dell’Agricoltura – ha confermato che il partito di Renzi si asterrà nel voto di fiducia.

Italia Viva conferma l’astensione – L’assemblea dei senatori di Italia Viva ha confermato la decisione di astenersi sul voto di fiducia al Governo. Lo riporta l’agenzia di stampa Agi.