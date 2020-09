Regionali 2020, Zingaretti al Galleria: «La Puglia si difende votando Emiliano»

BARI - Per mesi si sono confrontati in videoconferenza su come affrontare l’emergenza Covid, hanno lavorato giorno e notte per riorganizzare la rete ospedaliera e la complessa macchina della Protezione civile presidente della Regione Puglia: ecco in diretta streaming il confronto tra Michele Emiliano, e il presidente della Regione Lazio e segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, momento di riflessione istituzionale e politica nel cinema Galleria a Bari.

«Purtroppo domani a Roma ci sarà una manifestazione nazionale di chi ancora nega esistenza del Covid e tutto ciò che abbiamo vissuto, sostenendo un complotto internazionale. Atteggiamento irresponsabile e pericoloso»: ha detto a Bari Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, durante un colloquio con Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. «Non è finita - ha proseguito - la strada che abbiamo intrapresa in Italia è stata quella giusta, in altri Paesi non hanno preso la strada giusta. Il Covid è un problema, è un dramma ma vinceremo noi. Noi vogliamo tornare alla vita e noi vogliamo garantire ai cittadini che torneremo a vivere. Chi nega l’esistenza del problema nega il ritorno alla vita». «Dobbiamo realizzare i voli Covid free, i tamponi veloci vanno fatti agli imbarchi non agli arrivi. Dobbiamo costruire accordi con grandi città del mondo perché il tampone a 30 minuti si faccia nelle due ore prima dell’imbarco. Dobbiamo innalzare la sicurezza per fermare il virus per salvaguardare turismo e affari», ha poi aggiunto.

RECOVERY FUND: 300 MLD PER UN'ITALIA MIGLIORE - Possiamo lasciare alle nuove generazioni una Italia migliore» se «i 300 miliardi» del Recovery Fund verranno usati «non per mettere le toppe» ma per "fare il grande salto di qualità» con investimenti strategici quali la «digitalizzazione», l’aumento della «qualità dei servizi», «riconversione energetica» e «sanità». «Bisogna smetterla di contemplare il presente e raccontare i problemi attuali, ma bisogna mettere tutti se stessi a risolverli».

IL SOSTEGNO A EMILIANO - «Vedo candidature per occupare una Regione, difendete la Puglia perché per costruire un palazzo serve tanta fatica, sudore, tanti anni ma per distruggere un palazzo possono bastare anche 12 secondi. La grande sfida non è tanto di una persona, di Michele Emiliano, il vero tema è il destino delle famiglie pugliesi che va difeso. Si può difendere solo se continua la stagione che guarda al futuro» così Zingaretti sostiene il candidato Michele Emiliano alle prossime regionali in Puglia. «Nei sistemi maggioritari a turno unico, come sono le presidenziali per le Regioni, o si sta di là o si sta di qua. Io rispetto tutti ma disperdere il voto vuol dire far vincere le destre e regalare le regioni alle destre». Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a Bari, parlando con i giornalisti, dopo l’incontro il governatore pugliese, Michele Emiliano, rispondendo a una domanda dei giornalisti relativa all’appello agli elettori del Movimento5Stelle al voto disgiunto. "Io non solo condivido l’appello - ha aggiunto - ma lo faccio mio con grande umiltà, anche perché so che è condiviso dalla base del Movimento5Stelle che in maniera molto matura ha fatto una scelta, quella della rappresentanza politica, poi ognuno continui a pensare quello che vuole. La base del M5S - ha sottolineato Zingaretti - ha votato sulla piattaforma Rousseau e dopo molti anni, per la prima volta, ha dato una indicazione chiara: unità per fermare le destre in questo Paese nei territori e nelle elezioni. Non sempre è stato possibile», Quindi, secondo Zingaretti, «bisogna non buttare e non disperdere il proprio voto perché una delle cose fondamentali delle campagne elettorali e in genere della politica è dire la verità. Votare Michele Emiliano - ha evidenziato - è l’unica possibilità che esiste in Puglia per fermare le destre e non permettergli di mettere le mani su questa regione. Prima che una opinione politica, è una scelta di buon senso».

IL COMMENTO DI EMILIANO - «Io sto cercando in tutte le maniere di impedire a chi vuole farci perdere le elezioni di riuscirci, non sarà una cosa semplice ma non è impossibile». Lo ha detto il governatore Michele Emiliano a margine dell’incontro con Nicola Zingaretti, segretario del Pd e presidente del Lazio, che si è svolto a Bari. «Ringrazio la base del M5S - ha aggiunto Emiliano - che ha aperto a questa alleanza tra Pd e M5S, sin dal 2013 ho sempre ritenuto importantissima questa connessione. Il M5S rimane un presidio di democrazia indispensabile, come lo è il Pd, per salvare questo Paese da una idea egoistica e basata sulla paura». «Lo sforzo qui in Puglia - ha concluso - è durissimo. Tutti gli sforzi e la fatica fatti qui per la crescita della Puglia non vengono considerati dai dirigenti del M5S locale e questo mi addolora molto». E su Scalfarotto aggiunge: «Ivan Scalfarotto è stato mio amico, come lo sono stati tutti i renziani pugliesi. Certo io sono stato avversario di Renzi ma quando lui ha portato il Pd in battaglia nelle elezioni del 2013 ero al suo fianco e non ho mai votato per la destra, non ho mai cercato di farlo perdere. L’ho contrastato ma non ho mai cercato di farlo perdere, anzi ero dalla sua parte anche quando non ero d’accordo con lui su molte cose».

CI BATTEREMO FINO ALLA FINE - «Noi ci batteremo fino alla fine, per convincere tutti quelli che non siamo stati capaci di rappresentare adeguatamente che abbiamo bisogno di altri 5 anni, per completare il disegno che non può essere disperso nelle polemiche o nelle questioni che ci hanno diviso anche sul piano personale». Lo ha detto il governatore Michele Emiliano a margine dell’incontro con Nicola Zingaretti che si è svolto a Bari.