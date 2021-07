Serenata neomelodica al Libertà per due futuri sposi: Andrea Zeta manda in tilt Bari

BARI - Ecco come a Bari una serenata per due futuri sposi si è trasformata in un concerto a cielo aperto: è l'effetto di Andrea Zeta, noto cantante neomelodico che ha letteralmente mandato in tilt il quartiere Libertà ieri sera. «Serenata a Bari, ma cosa è successo? Pubblico mio, mi avete lasciato senza parole», commenta sotto il video appena postato dopo i festeggiamenti in via Principe Amedeo.

«Senza aver pubblicato niente solo perché si vociferava della mia presenza in zona, si è bloccata Bari! Ecco perché non accetto serenate, per evitare di creare problemi a me stesso: sono andato lì senza pubblicità ma la gente è arrivata da tutte le parti. Immensamente grazie Bari mia», ha poi aggiunto su Facebook il cantante.

Il suo intervento a Bari non era stato pubblicizzato, come lui stesso scrive sui social (è seguito da circa 400mila follower). Il passaparola però ha fatto in modo che ci fosse così tanta gente da aver bloccato via Principe Amedeo per assistere all’esibizione. Pochi giorni prima era stato anche a Taranto, sempre per una serenata, così come risulta dal video pubblicato sulla sua pagina fb.