L'ambasciatore israeliano Dror Eydar in visita alla Gazzetta

BARI - L'ambasciatore israeliano Dror Eydar fa tappa in Puglia e visita la Gazzetta del Mezzogiorno. Dopo un primo pitt stop a Trani, accompagnato dal Console onorario d'Israele in Puglia, Lugi De Santis, Eydar è stato ricevuto nel centro storico della città tranese dal prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, e dal sindaco della città, Amedeo Bottaro che lo ha condotto alla scoperta dell'antico quartiere ebraico di Trani dove esistevano ben quattro sinagoghe. Subito dopo si è spostato su Bari, facendo un giro nella nuova sede centrale della Gazzetta. I dettagli dell'intervista li troverete domani in edicola. Ecco il suo video saluto