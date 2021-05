Non Fermate l’Arte: dall'Abeliano di Bari una performance per dare voce ai lavoratori dello spettacolo

Dopo più di un anno di stop a causa della pandemia, il gruppo vocale Sounds Cool mette in scena un famoso brano dei Queen, 'Don't stop me now', con la partecipazione di Vito Signorile e Davide Ceddia. Ospite speciale Antonio Decaro, sindaco della città.

L’incontro tra la musica corale e la recitazione per narrare un momento importante della nostra epoca, in un luogo simbolo, un teatro. Da qui nasce l’idea dell’Associazione Sounds Cool che, assieme a Vito Signorile, attore, regista e direttore artistico del Gruppo Abeliano e Davide Ceddia, attore, sceneggiatore, cantautore e youtuber, ha realizzato un videoclip con un messaggio importante: non fermate l’arte! Con il palcoscenico del Teatro Abeliano a fare da sfondo, il gruppo vocale e i musicisti, guidati dal maestro Fabio Calabrese, interpretano Don’t Stop Me Now, famoso brano dei Queen. A Signorile e Ceddia è affidata la parte di spettatori/attori per rappresentare un presente evocativo. Con loro, sulla scena, un ospite speciale, Antonio Decaro, sindaco della città.

Don’t Stop Me Now. “Non fermarmi ora.“ Ci siamo ispirati a questo brano per ribadire che l’arte deve essere riportata al centro della società. Va sostenuta. Vissuta con la presenza del pubblico, in sintonia con l’artista non solo con gli occhi ma anche con l’anima. Con il cuore.” commenta il M°Fabio Calabrese, direttore artistico del gruppo vocale.

Il videoclip, che fa parte delle attività della Rete Civica Urbana (RCU) di Japigia Sant’Anna, finanziata dal Comune di Bari, intende promuovere il tema della riapertura dei teatri, dei cinema e degli spazi adibiti all'attività artistica dal vivo, lanciando un messaggio di positività e di speranza in tempi di pandemia, ma soprattutto ribadendo l’importanza del mondo e dei lavoratori della cultura e dello spettacolo, una categoria vitale per la società e l’economia.