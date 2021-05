Monopoli, body cam per la polizia locale tra innovazione e attenzione

Monopoli - «Più sicurezza per gli operatori di Polizia Locale e soprattutto più sicurezza per i cittadini monopolitani». È quanto dichiarato dal comandante del corpo di polizia locale di Cassano, Michele Cassano, il quale, presentando il video di utilizzo delle bodycam, ha spiegato attraverso i suoi collaboratori quali sono le regole di ingaggio nell'utilizzo delle microcamere.

Tutela dell'interesse collettivo e contrasto a tutte le forme predatorie di reati pregiudizievoli del decoro urbano e della sicurezza in generale dei cittadini monopolitani e degli operatori, ma non solo: l’attenzione sarà posta anche sull’abbandono dei rifiuti, per scongiurare situazioni di degrado anche nel centro storico e nei luoghi di aggregazione.

Sono questi gli architravi su trovano fondamento le finalità di utilizzo di tali dispositivi: l’introduzione delle bodycam, prosegue il comandante, è stato oggetto non solo di preventiva DPIA (Data Protection Impact Assessment) da parte del Data Protection Officer del Comune di Monopoli, Ing. Taccogna, ma anche di apposita formazione specifica a tutti gli operatori di polizia locale.

«Un importante passo avanti in cui di fondamentale importanza è stato il favorevole accoglimento dell’iniziativa da parte dell'Amministrazione Annese, che ha raccolto sin da subito la proposta del comandante, al fine di accrescere la sicurezza dei nostri concittadini e dei tati turisti, avendo chiaro l’assioma che maggiore sicurezza per la collettività si ottiene facendo lavorare in sicurezza tutti coloro i quali svolgono questo delicato compito», spiega l’assessore alla Polizia Locale, Aldo Zazzera.