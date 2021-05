Putignano, nuova tappa di Music Platform con il dj Mattia Trani: musica e videoracconto della Puglia

Torna per la 20esima puntata Music Platform, il format che unisce musica elettronica e videoracconto per raccontare il patrimonio storico e naturale della Puglia, offrendo viste spettacolari di città e territori spesso inaccessibili al pubblico, e lo fa con una speciale sonorizzazione a cura di Mattia Trani, tra i dj più talentuosi della scena techno internazionale, che per quest'occasione si esibisce a Putignano (Ba). Grazie alla nuova collaborazione con Clubintown - progetto di riscoperta del territorio pugliese e del suo patrimonio culturale urbano per una nuova prospettiva di fruizione attraverso eventi musicali innovativi - si rivitalizza il concetto di clubbing smarcandolo dai tradizionali metodi di fruizione e dando la possibilità al pubblico di scoprire i talenti del djing made in Italy.

La nuova puntata è uscita sabato 15 maggio ed è ora disponibile sui canali social del progetto: protagonista Mattia Trani, a pochi giorni dall’uscita del suo attesissimo ‘Scenary’, triplo album in vinile che condensa la ricerca dei suoi ultimi anni di lavoro e che sarà licenziato da Pushmaster Disc. All’interno di Palazzo Carducci, oggi sede del museo civico di Putignano, il musicista ha sonorizzato per un’ora con macchine analogiche e sintetizzatori, un viaggio visivo che inizia con la vista aerea sulla verdeggiante Murgia per poi immergersi nella scoperta del borgo.

Il docufilm entra nelle botteghe dei cartapestai locali, che quest’anno hanno dovuto rinunciare alle tradizionali sfilate del Carnevale, passando per l’esplorazione della Chiesa romanica di San Pietro fino alla Grotta del Trullo, a pochi chilometri fuori dal centro urbano cittadino, vero e proprio gioiello carsico di straordinaria bellezza. «Il set che ho realizzato per Music Platform è stato davvero speciale - racconta - un viaggio che fa perdere qualsiasi tipo di appiglio spazio-temporale. A circa 45 minuti della mia performance è stato naturale suonare il mio brano ‘Simbiosi’ in una versione particolare, solo per questa occasione. Mi sono lasciato ispirare dai luoghi che mi hanno circondato e che hanno influenzato la mia musica. Per qualche istante ho creduto anche che il tempo si fermasse, è stato incredibile».

«Come Amministrazione – dichiara Michele Vinella, presidente del Consiglio Comunale di Putignano – abbiamo sposato fin da subito l’iniziativa. Music Platform ha prodotto una performance live, nel rispetto della normativa anti-Covid e nella tutela dei luoghi, anche e soprattutto dal punto di vista sonoro. Un’occasione perché il patrimonio storico-architettonico, la bellezza e l’autenticità della nostra città possano essere conosciute e apprezzate anche da un pubblico più giovane attraverso i linguaggi a loro più affini e agli spazi virtuali che sono soliti frequentare».

Music Platform, anche in questo nuovo appuntamento, continua a supportare la campagna di raccolta fondi #dontloseyoursmile lanciata da Mariapia Albanese a favore della ‘Fondazione Maria Guarino Ozonoterapia ETS’ e di ‘Il fondo di Giò ONLUS’, per diffondere la pratica dell’ozonoterapia e il sostegno alle famiglie nella lotta contro i tumori cerebrali. Grazie a questa campagna di sensibilizzazione gli utenti possono acquistare le t-shirt con il logo #dontloseyoursmile.

La sonorizzazione e il docufilm sono disponibili sui social di Music Platform e Clubintown:

https://www.facebook.com/music.platform.it/videos/520069772747155/