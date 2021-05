«Requiem per un ulivo»l'omaggio jazz di Vince Abbracciante

Bari - «Requiem per un ulivo» è lo struggente omaggio del fisamonicista Vince Abbracciante alla terra di Puglia e ai suoi alberi-simbolo, da anni minacciati dal flagello della Xylella. In questo brano tratto dall'album «Terranima» Abbracciante è accompagnato da un altro grande nome del jazz italiano. il clarinettista Gabriele Mirabassi. «Requiem per un ulivo» è pubblicato da Mordente Music ed è stato diffuso ieri sulle piattaforme specializzate, in occasione della Giornata internazionale del jazz.