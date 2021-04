«La Vacinada», Checco Zalone canta la pandemia, e nel video c'è anche Helen Mirren

«La Vacinada»: è questo il titolo della nuova canzone di Checco Zalone, che pochi minuti fa ha lanciato il video ufficiale sui suoi canali social. Un ritmo latineggiante cantato in uno spagnolo maccheronico, che con ironia racconta la situazione che stiamo vivendo, citando anche un improbabile "Astrazenécas" e esaltando questa donna un po' agée che incontra per strada e - come scopre - è vaccinata. Nel video c'è anche la partecipazione di Helen Mirren, l'attrice britannica che ha una casa in Salento.