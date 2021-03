Dantedì in Puglia, Sangiorgi canta i versi del sommo poeta per il Liceo Palmieri di Lecce

BARI - Sono in corso anche in Puglia, come in tutta Italia, le celebrazioni per la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. «I versi di Dante - ha commentato l'assessore alla Cultura e Turismo, Massimo Bray - risuonano, oggi più che mai, per la Puglia come in tutto il Paese. Il Dantedì è un omaggio a uno dei pilastri del canone letterario europeo e la Regione Puglia non poteva mancare a questo appuntamento. I siti monumentali, i paesaggi del nostro territorio, così come ogni aula scolastica sono chiamati a mantenere vivo l’inestimabile patrimonio culturale che il nostro Paese ha ereditato dal Poeta per eccellenza. È emozionante sapere che nei luoghi della cultura a noi vicini riecheggeranno le terzine di chi iniziò a delineare i parametri della lingua che oggi ci accomuna tutti».

Numerose le iniziative sostenute e promosse dal settore della cultura della Regione Puglia. Due i Comuni soci del Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura Teatro Pubblico Pugliese ad aderire, Bari e Giovinazzo. Nel corso della mattinata, a partire dalle ore 10:30, sono tornate ad aprirsi virtualmente le porte del teatro comunale Piccinni del capoluogo pugliese che ha ospitato l’evento «Dante Alighieri a tempo di rap: conversazioni dantesche con Murubutu».

Tra gli eventi più particolari c'è quello realizzato da Giuliano Sangiorgi, leader dei negramaro, che mette in musica un passaggio del V Canto dell’Inferno della Divina Commedia. Un omaggio al sommo poeta nel giorno del 700esimo anniversario della sua scomparsa, in cui Sangiorgi canta alcuni versi del celebre testo su Paolo e Francesca. Il video, diventato virale, è nato come un regalo dell'artista agli alunni del suo ex liceo classico Giuseppe Palmieri di Lecce.