Puglia, via ai vaccini anche per disabili e loro familiari: Ministero aggiorna categorie prioritarie

Anche i disabili potranno essere vaccinati in maniera prioritaria: il Ministero della Salute ha aggiornato l’elenco dei cosiddetti 'superfragili', che verranno vaccinati immediatamente insieme alla categoria degli over 80, un tema che anche qualche giorno fa non aveva lasciato indifferente la «Gazzetta», che aveva raccontato la storia del papà del 16enne autistico Andrea, del Brindisino, raccontando anche le sue difficoltà. «Inizieremo subito - dà la notizia il prof. Lopalco - da loro e dai loro conviventi, i cosiddetti 'caregiver'. Ovviamente al di sopra dei 16 anni».