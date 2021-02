Bari, «Ti curiamo a casa»: arriva in Puglia la tele assistenza per pazienti con sindrome cardio-renale

BARI - Si scrive "Sì-Ca.Re", ovvero “Sistema Integrato di monitoraggio e cura del paziente con sindrome Cardio-Renale”. Si legge: “Ti curiamo a Casa”.

In pratica, si tratta di una innovativa piattaforma di tele assistenza e tele monitoraggio al servizio dei pazienti affetti da scompenso cardiaco e insufficienza renale cronica.

Un sistema di cura che inverte il percorso tradizionale (da casa all’ospedale) a vantaggio del paziente: questa volta “dall’ospedale a casa”; attraverso il ricorso alle migliori conoscenze informatiche applicate in campo medico.

Grazie ad una serie di strumenti materialmente a disposizione del paziente è possibile monitorare il suo stato di salute da casa, consentendo agli specialisti (Medici e Infermieri) di rimanere in contatto costante, monitorando dalla control room alcuni valori come il peso, la pressione arteriosa, la saturazione di ossigeno, i livelli di glicemia del paziente. Inoltre, grazie appunto alla “presenza” in remoto di un Medico-tutor, è possibile inviare un eco cardiogramma, un elettrocardiogramma ed un edema scanner che consente di conoscere se il paziente a casa sta accumulando liquidi a livello della caviglia.