Puglia imbiancata: la Murgia sotto la neve, Castel del Monte è magico

Neve sull'alta Murgia tra le province di Bari e Barletta-Andria-Trani (BAT). Nella notte e stamattina, con il brusco calo delle temperature, le zone interne della Puglia centro-settentrionale si sono imbiancate. La neve fiocca sui campi alle periferie di Cassano, Altamura, Santeramo in Colle, Spinazzola, Minervino, Canosa e Ruvo di Puglia. Diversi Comuni hanno attivato i Coc di protezione civile per l’allerta meteo, prevedendo mezzi spargisale e spalaneve. A Minervino Murge il sindaco ha disposto per oggi la chiusura delle scuole.

(video Calvaresi)